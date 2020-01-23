Closings and Delays 1/24

UPDATED 6:10 A.M.
|A.C. CENTRAL SCHOOLS: CLOSED FRIDAY
|BEARDSTOWN CHRISTIAN ACADEMY: CLOSED FRIDAY
|BETHLEHEM LUTHERAN CHURCH: EVENING CLASSES CANCELED
|FOUR RIVERS SPECIAL ED: CLOSED FRIDAY
|FRANKLIN SCHOOLS: CLOSED FRIDAY
|GREENFIELD SCHOOL DISTRICT: CLOSED FRIDAY
|GREENVIEW SCHOOLS: LATE START 10 A.M.
|ILLINI CENTRAL – MASON CITY: 90 minute delayed start
|JACKSONVILLE – ROUTT: CLOSED FRIDAY
|JACKSONVILLE PUBLIC SCHOOLS: CLOSED FRIDAY
|MEREDOSIA – CHAMBERSBURG: CLOSED FRIDAY
|NEW BERLIN SCHOOLS: CLOSED FRIDAY
|NORTH MAC SCHOOL DISTRICT [WEB]: CLOSED FRIDAY
|OUR SAVIOR GRADE SCHOOL – JACKSONVILLE: CLOSED FRIDAY
|PALMYRA – NORTHWESTERN CUSD 2: CLOSED FRIDAY
|PLEASANT PLAINS SCHOOLS: CLOSED FRIDAY
|ROE 40 ACE – JERSEYVILLE: CLOSED FRIDAY
|ROE 40 ACE Greene: CLOSED FRIDAY
|SALEM LUTHERAN – JACKSONVILLE: CLOSED FRIDAY
|VIRGINIA PUBLIC SCHOOLS: CLOSED FRIDAY/ACTIVITIES CANCELED
|WINCHESTER SCHOOLS: CLOSED FRIDAY