Closings and Delays 1/24

UPDATED 6:10 A.M.

A.C. CENTRAL SCHOOLSCLOSED FRIDAY
BEARDSTOWN CHRISTIAN ACADEMYCLOSED FRIDAY
BETHLEHEM LUTHERAN CHURCHEVENING CLASSES CANCELED
FOUR RIVERS SPECIAL EDCLOSED FRIDAY
FRANKLIN SCHOOLSCLOSED FRIDAY
GREENFIELD SCHOOL DISTRICTCLOSED FRIDAY
GREENVIEW SCHOOLSLATE START 10 A.M.
ILLINI CENTRAL – MASON CITY90 minute delayed start
JACKSONVILLE – ROUTTCLOSED FRIDAY
JACKSONVILLE PUBLIC SCHOOLSCLOSED FRIDAY
MEREDOSIA – CHAMBERSBURGCLOSED FRIDAY
NEW BERLIN SCHOOLSCLOSED FRIDAY
NORTH MAC SCHOOL DISTRICT [WEB]CLOSED FRIDAY
OUR SAVIOR GRADE SCHOOL – JACKSONVILLECLOSED FRIDAY
PALMYRA – NORTHWESTERN CUSD 2CLOSED FRIDAY
PLEASANT PLAINS SCHOOLSCLOSED FRIDAY
ROE 40 ACE – JERSEYVILLECLOSED FRIDAY
ROE 40 ACE GreeneCLOSED FRIDAY
SALEM LUTHERAN – JACKSONVILLECLOSED FRIDAY
VIRGINIA PUBLIC SCHOOLSCLOSED FRIDAY/ACTIVITIES CANCELED
WINCHESTER SCHOOLSCLOSED FRIDAY
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