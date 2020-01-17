Cancellations/Closings: Fri. Jan. 17

UPDATED 9:38 A.M.

ATHENS PUBLIC SCHOOLSEARLY DISMISSAL 1:00 PM
EDINBURG PUBLIC SCHOOLSEARLY DISMISSAL 10:30 AM
FRANKLIN SCHOOLSEARLY DISMISSAL 10:00 AM
GREENFIELD SCHOOL DISTRICTCLOSED FRIDAY
GREENVIEW SCHOOLSEarly Dismissal 11:30 AM
JACKSONVILLE SCHOOL DISTRICT 117DISMISSING 1HR EARLIER THAN SIP SCHEDULE
LITCHFIELD ELEMENTARY SCHOOLSEARLY DISMISSAL NOON
LITCHFIELD MIDDLE/HIGH SCHOOLEARLY DISMISSAL AT 12:15
Menta Academy Cornerstone – TaylorvilleEARLY DISMISSAL 10:30 AM
MEREDOSIA – CHAMBERSBURGEARLY DISMISSAL NOON
National Barber College – TaylorvilleCLOSED FRIDAY
NEW BERLIN SCHOOLSEARLY DISMISSAL 11:45
NOKOMIS PUBLIC SCHOOLSEARLY DISMISSAL 1:00 PM
NORTH MAC SCHOOL DISTRICT [WEB]CLOSED FRIDAY
PALMYRA – NORTHWESTERN CUSD 2CLOSED FRIDAY
PANHANDLE SCHOOLSATHLETICS/ACTIVITIES CANCELED
PAWNEE SCHOOLSEARLY DISMISSAL 1:00 PM
PLEASANT PLAINS SCHOOLSEARLY DISMISSAL 11:00 AM
RIVERTON SCHOOLSHALF DAY
ROE 40 ACE – JERSEYVILLECLOSED FRIDAY
ROE 40 ACE GreeneCLOSED FRIDAY
ROE 40 ACE MacoupinEARLY DISMISSAL 12:30 PM
SALEM LUTHERAN – JACKSONVILLEEARLY DISMISSAL NOON
SOUTH FORK – KINCAIDEARLY DISMISSAL 10:30 AM
TRI-CITY SCHOOLSEARLY DISMISSAL 11:35 FRIDAY
VISION WAY CHRISTIAN SCHOOLCLOSED FRIDAY
WEST LINCOLN – BROADWELLEARLY DISMISSAL 1:30 PM
WINCHESTER SCHOOLSEARLY DISMISSAL 11:00 AM
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