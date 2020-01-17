Cancellations/Closings: Fri. Jan. 17

UPDATED 9:38 A.M.
|ATHENS PUBLIC SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 1:00 PM
|EDINBURG PUBLIC SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 10:30 AM
|FRANKLIN SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 10:00 AM
|GREENFIELD SCHOOL DISTRICT: CLOSED FRIDAY
|GREENVIEW SCHOOLS: Early Dismissal 11:30 AM
|JACKSONVILLE SCHOOL DISTRICT 117: DISMISSING 1HR EARLIER THAN SIP SCHEDULE
|LITCHFIELD ELEMENTARY SCHOOLS: EARLY DISMISSAL NOON
|LITCHFIELD MIDDLE/HIGH SCHOOL: EARLY DISMISSAL AT 12:15
|Menta Academy Cornerstone – Taylorville: EARLY DISMISSAL 10:30 AM
|MEREDOSIA – CHAMBERSBURG: EARLY DISMISSAL NOON
|National Barber College – Taylorville: CLOSED FRIDAY
|NEW BERLIN SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 11:45
|NOKOMIS PUBLIC SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 1:00 PM
|NORTH MAC SCHOOL DISTRICT [WEB]: CLOSED FRIDAY
|PALMYRA – NORTHWESTERN CUSD 2: CLOSED FRIDAY
|PANHANDLE SCHOOLS: ATHLETICS/ACTIVITIES CANCELED
|PAWNEE SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 1:00 PM
|PLEASANT PLAINS SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 11:00 AM
|RIVERTON SCHOOLS: HALF DAY
|ROE 40 ACE – JERSEYVILLE: CLOSED FRIDAY
|ROE 40 ACE Greene: CLOSED FRIDAY
|ROE 40 ACE Macoupin: EARLY DISMISSAL 12:30 PM
|SALEM LUTHERAN – JACKSONVILLE: EARLY DISMISSAL NOON
|SOUTH FORK – KINCAID: EARLY DISMISSAL 10:30 AM
|TRI-CITY SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 11:35 FRIDAY
|VISION WAY CHRISTIAN SCHOOL: CLOSED FRIDAY
|WEST LINCOLN – BROADWELL: EARLY DISMISSAL 1:30 PM
|WINCHESTER SCHOOLS: EARLY DISMISSAL 11:00 AM