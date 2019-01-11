Closings, Cancellations, and More for Weekend of 1.11.19

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SNOW EMERGENCY:
SPRINGFIELD
SOUTHERN VIEW
RIVERTON
JEROME
NEW BERLIN
LELAND GROVE
PETERSBURG
DECATUR
LEVEL 1 EMERGENCY: SANGAMON COUNTY
CLOSINGS/CANCELLATIONS:
- DIVERNON UNITED METHODIST CHURCH: SERVICES CANCELLED
- AUBURN UNITED METHODIST CHURCH: SUNDAY SERVICES
- PAWNEE UNITED METHODIST CHURCH: SERVICES CANCELLED SUNDAY
- ELLIOTT AVENUE BAPTIST CHURCH: SUNDAY SERVICES CANCELED
- Mt. Auburn United Methodist Church: All Services
- FIRST CHRISTIAN CHURCH – SPRINGFIELD: CLOSED SUNDAY
- THAYER UNITED METHODIST CHURCH: SERVICES CANCELLED FOR SUNDAY
- Riverton United Methodist Church: Sunday Services Cancelled
- SALISBURY CHRISTIAN CHURCH: SERVICES CANCELLED SUNDAY
- SALEM LUTHERAN – JACKSONVILLE: CLOSED SUNDAY
- FARMINGDALE PRESBYTERIAN CHURCH: CLOSED SUNDAY
- Tri-City Public Library District in Buffalo: CLOSED SUNDAY
- CHATHAM BAPTIST CHURCH: CLOSED SUNDAY
- FIRST CHRISTIAN CHURCH IN PETERSBURG: SERVICES CANCELLED FOR SUNDAY
- Pasfield Southern Baptist Church: CLOSED SUNDAY