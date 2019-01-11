Closings, Cancellations, and More for Weekend of 1.11.19

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SNOW EMERGENCY:

SPRINGFIELD

SOUTHERN VIEW

RIVERTON

JEROME

NEW BERLIN

LELAND GROVE

PETERSBURG

DECATUR

LEVEL 1 EMERGENCY:  SANGAMON COUNTY

CLOSINGS/CANCELLATIONS:

  • DIVERNON UNITED METHODIST CHURCHSERVICES CANCELLED 
  • AUBURN UNITED METHODIST CHURCH: SUNDAY SERVICES
  • PAWNEE UNITED METHODIST CHURCHSERVICES CANCELLED SUNDAY
  • ELLIOTT AVENUE BAPTIST CHURCHSUNDAY SERVICES CANCELED
  • Mt. Auburn United Methodist ChurchAll Services 
  • FIRST CHRISTIAN CHURCH – SPRINGFIELDCLOSED SUNDAY
  • THAYER UNITED METHODIST CHURCHSERVICES CANCELLED FOR SUNDAY
  • Riverton United Methodist Church: Sunday Services Cancelled
  • SALISBURY CHRISTIAN CHURCHSERVICES CANCELLED SUNDAY
  • SALEM LUTHERAN – JACKSONVILLECLOSED SUNDAY
  • FARMINGDALE PRESBYTERIAN CHURCHCLOSED SUNDAY
  • Tri-City Public Library District in BuffaloCLOSED SUNDAY
  • CHATHAM BAPTIST CHURCHCLOSED SUNDAY
  • FIRST CHRISTIAN CHURCH IN PETERSBURGSERVICES CANCELLED FOR SUNDAY
  • Pasfield Southern Baptist ChurchCLOSED SUNDAY

 

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